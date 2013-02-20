В Национальной библиотеке Узбекистана пройдет встреча дискуссионного клуба

ТАШКЕНТ, 20 февраля. /УЗИНФОРМ/. 21 февраля в кинозале Национальной библиотеки Узбекистана состоится 3-я встреча дискуссионного клуба "Цели развития тысячелетия и волонтерство". В дискуссии примут участие более 30 человек, среди них - активисты молодежных и общественных организаций, студенты вузов.

Обсуждение будет проходить на тему "Как молодым найти свое место на рынке труда?". Гостем мероприятия станет руководитель отдела эффективного управления ПРООН в Узбекистане Азиза Умарова.

Участники дискуссии смогут высказать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам. Все желающие смогут принять участие в мероприятии, заранее подав соответствующую заявку.

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