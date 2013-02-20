Ферганский русский драмтеатр покажет свои спектакли наманганцам

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 февраля. /УЗИНФОРМ/. Завтра в Намангане начинаются гастроли Ферганского русского драматического театра в Намангане. Это будет первая поездка артистов театра в соседнюю область за многие годы.

Наманганским поклонникам Мельпомены ферганцы покажут, по словам режиссера театра Клавдии Новак, три постановки. Это будут детский спектакль "Игрушки" без слов, классическая пьеса Карло Гольдони "Трактирщица" и "Кирмизи олма" на узбекском языке.

Откроет гастроли спектакль "Трактирщица" 21 февраля в здании Наманганского театра драмы и комедии имени Навои. Роли сиполняют: Ольга Бурмич (Мирандолина), Алишер Мадалиев (кавалер Рипафратт), Анвар Абдуллаев (маркиз Форлиопопи), Константин Кутузов (граф Альбафьорита), Лазиз Акрамов (Фабрицио), Дмитрий Попов (слуга кавалера). Режиссер – Клавдия Новак, художник – Валерий Хайдуков, звукорежиссер – Марат Шариев. Эта постановка была участником Международного театрального фестиваля в Ташкенте осенью 2012 года.

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