Обсуждены вопросы экономического развития

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 февраля. /УЗИНФОРМ/. 19 февраля в городе Самарканде прошел семинар на тему "Суть и значение Закона Республики Узбекистан "О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности", организованный по инициативе экономического управления областного хокимията, областного управления внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли, а также налоговых и таможенных органов.

На мероприятии, в котором участвовали руководители предприятий с иностранными инвестициями, были обсуждены вопросы правовой защиты субъектов предпринимательства, осуществляемые в данном направлении работы и стоящие в перспективе задачи.

Также отмечены предложения по развитию национальной экономики путем привлечения иностранного капитала и инвестиций, поддержки малого бизнеса и частного предпринимательства, привлечения к бизнесу молодого поколения.

Участники семинара всесторонне обсудили предоставляемые льготы принятым Законом, отметили, что данный нормативный акт предусматривает интересы как предпринимателей, так и инвесторов.

В конце семинара предприниматели смогли задать интересующие их вопросы представителям органов государственной власти и управления.

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