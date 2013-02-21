"Крепкие семейные отношения – основа благополучной жизни"

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 февраля. /УЗИНФОРМ/. На эту тему в Фуркатском районе Ферганской области 20 февраля состоялся семинар, организованный районным Комитетом женщин, при поддержке районного Кенгаша народных депутатов.

В мероприятии участвовали сотрудники районного Комитета женщин, центра труда и социальной защиты населения, районного медицинского объединения, активисты женских крыльев политических партий, советники махаллинских сходов граждан, преподаватели учебных заведений.

В процессе семинара его участникам дана информация о здоровье матери и ребенка, оказываемой со стороны правительства материальной и моральной поддержке женщин, молодых семей.

Кроме этого, в ходе мероприятия подняты вопросы, касательно привлечения женщин к семейному предпринимательству, надомничеству, а также развитию ремесленничества. Активисты сходов граждан призваны к разъяснению среди населения пользы семейного предпринимательства.

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