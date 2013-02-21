



Очередной вечер поэзии прошел в Ташкенте



ТАШКЕНТ, 21 февраля. /УЗИНФОРМ/. 20 февраля во Дворце творчества молодежи прошел третий "Вечер поэзии". Вечер посвящался 530-летию гениального поэта и мыслителя Захириддина Мухаммада Бабура. В мероприятии приняли участие победители конкурса "Келажак овози", активисты, студенты, начинающие и заслуженные поэты Узбекистана, среди них - Минхожиддин Мирзо, Бобур Бобомурод. Все выступления сопровождались музыкальным исполнением активиста ЦМИ "Келажак овози" Бахтиера Рахманова и музыкально-инструментальной группой. В ходе мероприятия подчеркивалось, что идея проведения данного проекта была предложена в сентябре 2012 года активистами ЦМИ в Самарканде. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи