Очередной вечер поэзии прошел в Ташкенте

Очередной вечер поэзии прошел в Ташкенте21.02.2013 18:44
ТАШКЕНТ, 21 февраля. /УЗИНФОРМ/. 20 февраля во Дворце творчества молодежи прошел третий "Вечер поэзии". Вечер посвящался 530-летию гениального поэта и мыслителя Захириддина Мухаммада Бабура.
В мероприятии приняли участие победители конкурса "Келажак овози", активисты, студенты, начинающие и заслуженные поэты Узбекистана, среди них - Минхожиддин Мирзо, Бобур Бобомурод.
Все выступления сопровождались музыкальным исполнением активиста ЦМИ "Келажак овози" Бахтиера Рахманова и музыкально-инструментальной группой.
В ходе мероприятия подчеркивалось, что идея проведения данного проекта была предложена в сентябре 2012 года активистами ЦМИ в Самарканде.
УЗИНФОРМ