В Навои обсуждена роль женщин в укреплении общества

В Навои обсуждена роль женщин в укреплении общества22.02.2013 11:30
НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 февраля. /УЗИНФОРМ/. 21 февраля в Навоийском государственном педагогическом институте по инициативе первичной организации женского совета факультета иностранных языков, прошел "круглый стол" о роли женщин в современном обществе, охране и профилактике их здоровья, посвященный Году благополучия и процветания.
С вступительным словом об условиях и льготах, созданных для девушек и женщин в вузе выступила председатель женсовета факультета Р.Шавдирова.
Об актуальности предотвращения ранних браков, о необходимости своевременных медицинских осмотров женщин, льготах по обеспечению их препаратами, содержащими фолиевую кислоту и йод, рассказала врач-гинеколог многопрофильной центральной поликлиники Р.Холбутаева.
О проблемах разводов в молодых семьях говорила заведующая городским загсом М.Кулдошева.
Врач Навоийского филиала международного благотворительного фонда "Соглом авлод учун" ("За здоровое поколение") Ф.Замонов поднял актуальную тему современности - тему торговли людьми и рабства, в котором к сожалению, используются и женщины.
В работе "круглого стола" приняла участие и выступила заместитель хокима области, председатель Комитета женщин А.Бобомуродова. В своем выступлении она подчеркнула необходимость усиления роли махалли и общественных организаций в деле укрепления молодой семьи и гармонично развитого здорового поколения.
Студенткам, принявшим участие в мероприятии, были розданы брошюры по обсуждаемой теме. Завершился "круглый стол" ответами на вопросы.
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