В Навои обсуждена роль женщин в укреплении общества

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 февраля. /УЗИНФОРМ/. 21 февраля в Навоийском государственном педагогическом институте по инициативе первичной организации женского совета факультета иностранных языков, прошел "круглый стол" о роли женщин в современном обществе, охране и профилактике их здоровья, посвященный Году благополучия и процветания.

С вступительным словом об условиях и льготах, созданных для девушек и женщин в вузе выступила председатель женсовета факультета Р.Шавдирова.

Об актуальности предотвращения ранних браков, о необходимости своевременных медицинских осмотров женщин, льготах по обеспечению их препаратами, содержащими фолиевую кислоту и йод, рассказала врач-гинеколог многопрофильной центральной поликлиники Р.Холбутаева.

О проблемах разводов в молодых семьях говорила заведующая городским загсом М.Кулдошева.

Врач Навоийского филиала международного благотворительного фонда "Соглом авлод учун" ("За здоровое поколение") Ф.Замонов поднял актуальную тему современности - тему торговли людьми и рабства, в котором к сожалению, используются и женщины.

В работе "круглого стола" приняла участие и выступила заместитель хокима области, председатель Комитета женщин А.Бобомуродова. В своем выступлении она подчеркнула необходимость усиления роли махалли и общественных организаций в деле укрепления молодой семьи и гармонично развитого здорового поколения.

Студенткам, принявшим участие в мероприятии, были розданы брошюры по обсуждаемой теме. Завершился "круглый стол" ответами на вопросы.

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