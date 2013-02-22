В Намангане развивают единоборства

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Молодежном центре состоялась конференция Центра развития восточных единоборств и боевых искусств Узбекистана (ЦРВЕБИУз). В конференции участвовали представители федераций единоборств Ферганской долины, управлений культуры и спорта, юстиции, УВД и прокуратуры, НИМФОГО.

Заместитель исполнительного директора ЦРВЕБИУз Алам Муллаев отметил достижения юных спортсменов и положительно оценил итоги работы Наманганской, Андижанской и Ферганской федераций.

На прениях были рассмотрены различные вопросы, в частности, улучшения материально-технического оснащения и финансового состояния федераций.

Председатель областного отделения Федерации пенчак силат Узбекистана Абдулло Ташбаев, который в минувшем году стал победителем малого гранта, объявленного общественным фондом поддержки социальных инициатив, поделился позитивным опытом и призвал активнее использовать правительственные гранты для поддержки негосударственных некоммерческих организаций, что может стать важным фактором массового развития единоборств.

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