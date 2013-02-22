Торжественно встречают военнослужащих резерва

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 февраля. /УЗИНФОРМ/. 21 февраля на железнодорожном вокзале "Самарканд" в торжественной обстановке встретили военнослужащих срочной службы, уволенных в резерв Вооруженных Сил страны по Указу Президента Узбекистана от 28 декабря 2012 года.

В церемонии приняли участие представители городского хокимията, государственных организаций, родители военнослужащих.

Встретив защитников Родины, они пожелали им удачи в дальнейшей жизни и в новых начинаниях, отметили гордость за смелость и отвагу во время несения военной службы в рядах Вооруженных Сил Узбекистана.

В процессе торжественной церемонии военнослужащим резерва вручены военные билеты и рекомендации командиров воинских частей для поступления на учебу в вузы.

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