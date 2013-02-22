В Узбекистане обсудили вопросы безопасности в Центральной Азии

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 февраля. /УЗИНФОРМ/. "Круглый стол" на тему "Обеспечение мира и безопасности в регионе – приоритетное направление внешней политики Республики Узбекистан" был проведен 22 февраля в городе Самарканде. Его организаторы – Комитет Законодательной палаты Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности, Военная прокуратура Республики и Самаркандский областной хокимият.

Участниками дискуссии стали сенаторы и депутаты парламента, работники Военной прокуратуры, Минобороны, МЧС, депутаты Самаркандского областного Кенгаша народных депутатов, председатели органов самоуправления граждан, военнослужащие Центрального военного округа и войсковых частей, расположенных в Самаркандском гарнизоне, профессорско-преподавательский состав и студенты вузов области, учащиеся академических лицеев и профессиональных колледжей, представители СМИ.

Как отмечалось на встрече, к современным угрозам национальной безопасности Республики Узбекистан относятся религиозный экстремизм, терроризм и фундаментализм, незаконный оборот наркотиков, торговля людьми, информационные атаки, коррупция и организованная преступность, экологические проблемы. В этой связи участники "круглого стола" подчеркнули важность укрепления сотрудничества между правоохранительными органами, государственными и негосударственными структурами в своевременном выявлении и предотвращении этих угроз.

По мнению выступающих, в последние годы Центральная Азия, благодаря своему геополитическому значению, большому количеству минеральных и сырьевых ресурсов становится объектом повышенного внимания. В связи с выводом к 2014 году из Афганистана коалиционных войск НАТО и США ситуация в этой стране и вокруг нее обостряется, усиливаются терроризм, экстремизм и наркотрафик. "А это не может не вызывать серьезного беспокойства в соседних государствах", – отмечали участники.

На "круглом столе" подчеркивалось, что Узбекистан сегодня признается одной из стран, имеющих принципиальную позицию в вопросах обеспечения безопасности в Центральной Азии и Афганистане. Ряд предложений и инициатив Узбекистана по борьбе с терроризмом, религиозным экстремизмом и незаконным оборотом наркотических средств, экологическим проблемам притягивает внимание всего мирового сообщества. Республикой ратифицированы все важнейшие международные документы, направленные на обеспечение мира и безопасности в регионе и глобальном масштабе, в частности 13 конвенций ООН в сфере борьбы с международным терроризмом.

Кроме того, по инициативе Узбекистана Центральная Азия объявлена зоной, свободной от ядерного оружия, и соответствующий договор, подписанный государствами региона, официально зарегистрирован ООН. Центральная Азия на сегодняшний день считается одним из немногих регионов в мире, объявленных зоной, свободной от ядерного оружия.

По итогам мероприятия, были выработаны конкретные рекомендации, направленные на повышение роли местных органов государственной власти, органов самоуправления граждан, общественных объединений в рассмотренных на "круглом столе" вопросах.

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