Шелководы Навоийской области готовятся к сезону

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 февраля. /УЗИНФОРМ/. Во исполнение протокола заседания Кабинета Министров Республики Узбекистан от 1 апреля 2012 года и аппаратного совещания областного хокимията от 4 февраля текущего года, темой которых было дальнейшее развитие шелководства как одной из основных отраслей сельского хозяйства, в Хатырчинском, Кызылтепинском и Навбахорском районах завершается строительство 6 комплексных центров приема шелковичного сырья.

На сегодняшний день завершено заключение договоров с 10 тысячами сельских семей, традиционно занимающихся выращиванием шелкопряда. Для выращивания шелковичных коконов уже подготовлены помещения и все они обеспечены необходимым инвентарем. Полностью решен вопрос с финансированием в размере 50 процентов закупочной стоимости коконов, которые шелководы обязуются заготовить по договорам. С наступлением сезона, а он начинается с появлением на деревьях первых листьев тутовых деревьев, каждая семья потомственных шелководов получит для выращивания по полторы коробки грены, которая поступила из Китая, являющегося родиной шелководства.

Государственная акционерная компания "Узбекпилла" заключила с этой страной долгосрочный контракт на закупку грены.

В текущем году навоийские шелководы взяли обязательство заготовить 955 тонн коконов шелкопряда. Из пряжи, полученной из такого количества коконов, можно выработать около миллиона погонных метров натуральных шелковых тканей.

Достаточная кормовая база, качественная грена (посевной материал для выращивания шелкопряда), мастерство и материальная заинтересованность вселяют уверенность, что шелковичных коконов в этом году будет заготовлено больше намеченного плана.

УЗИНФОРМ