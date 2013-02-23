Наманганские журналисты рассмотрели вопросы сохранения здоровья матерей и детей

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 февраля. /УЗИНФОРМ/. Защита здоровья матери и ребенка стала темой встречи с наманганскими журналистами специалистов Республиканского центра акушерства и гинекологии. "Круглый стол" прошел в четверг в рамках проекта "Повышение потенциала СМИ Узбекистана в продвижении вопросов укрепления института семьи" в здании Дома печати и был организован Международным центром переподготовки журналистов, Министерством здравоохранения Узбекистана и представительством ЮНИСЕФ.

В ходе встречи перед журналистами области выступили исполнительный директор Международного центра переподготовки журналистов Г. Бабаджанова, специалисты Республиканского центра акушерства и гинекологии М. Косимова и Г. Халикова, которые рассказали собравшимся о том, какая работа проводится сегодня в Республике по защите здоровья матери и ребенка, как работают филиалы центра акушерства и гинекологии в областях.

Г. Бабаджанова также ознакомила журналистов с обучающими программами, которые проводит Международный центр переподготовки журналистов, а старший специалист Независимого института мониторинга формирования гражданского общества М. Убайдуллаев подчеркнул в своем выступлении, что семья - это огромная тема для работников пера, нужно только уметь правильно находить актуальные и волнующие людей проблемы.

Отмечалось, в частности, что в ходе национальной компании по вакцинации против полиомиелита при помощи ЮНИСЕФ население всех территорий Узбекистана получало информацию из СМИ. Тем не менее, проблемы материнства и детства слабо освещаются, материалы зачастую однобокие и не раскрывают проблемы со всех сторон.

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