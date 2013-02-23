Юная наманганская поэтесса побывала чартакской школе

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 февраля. /УЗИНФОРМ/. В среду, 20 февраля, в гостях у учеников школы № 50 Чартакского района Наманганской области побывала лауреат премии имени Зульфии Мехриноз Аббасова.

Юная поэтесса рассказала о своих творческих планах, продекламировала свои стихи, ответила на вопросы учеников. Особо тронул девушку вопрос: как она пришла в литературу?

"Мой отец – поэт и журналист Носир Дехконов – с детства приучал меня к чтению, у нас дома часто бывали именитые литераторы Боки Мирзо, Дильбар Хайдарова и другие", – рассказала Мехриноз.

Также она добавила: "Я не могу понять, почему современных детей трудно приучить к чтению, они пропадают в компьютерных клубах, ведь чтение это не просто увлекательное занятие, но и развивает мышление и мировоззрение, начитанного человека отличает эрудиция и широчайший кругозор".

По словам педагогов школы, дети внимательно выслушали гостью, и надо полагать, призадумались над ее словами.

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