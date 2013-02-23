На пути формирования гражданского общества

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 февраля. /УЗИНФОРМ/. 22 февраля в городе Кувасае Ферганской области состоялся семинар-тренинг на тему "Роль и место органов самоуправления граждан в формировании гражданского общества", который проводится в рамках проекта областного отделения общественного фонда "Махалля", при поддержке хокимията области.

В нем участвовали специалисты НИМФОГО, представители городского отделения фонда "Махалля", председатели сходов граждан, консультанты по религиозному просвещению и духовно-нравственному воспитанию, секретари сходов граждан.

Участники семинара-тренинга говорили о проблемах в деятельности органов самоуправления граждан, вопросах повышения профессиональных знаний и правового уровня сотрудников сходов граждан.

Также затронуты проблемы, касающиеся взаимодействия органов самоуправления граждан с государственными учреждениями в направлении разъяснения среди населения политического и социально-экономического курса правительства страны.

В конце мероприятия были высказаны соответствующие предложения по активизации и повышению эффективности деятельности сходов граждан махаллей.

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