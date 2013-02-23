В Узбекистане назначен новый глава Государственной инспекции связи

ТАШКЕНТ, 23 февраля. /УЗИНФОРМ/. Новым начальником Государственной инспекции по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий стал Умарходжаев Фарход Тилямуратович. Соответствующий приказ о его назначении 21 февраля подписал председатель Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Хуршид Мирзахидов.

До настоящего времени, Ф.Умарходжаев занимал должность директора филиала "Халкаро почтамт" ОАО "Узбекистон почтаси". На новом посту он заменил Абидходжаева Шомансура Шоюсуповича, возглавлявшего ГИС с января 2012 года.

Государственная инспекция по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий создана Указом Президента Республики Узбекистан № 4475 от 16 октября 2012 года на базе Государственной инспекции связи по государственному контролю за деятельностью хозяйствующих субъектов почты и телекоммуникаций Республики Узбекистан при УзАСИ.

Инспекция является органом государственного надзора за выполнением и соблюдением хозяйствующими субъектами в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий требований нормативно-правовых актов, государственных и отраслевых стандартов, технических регламентов, лицензионных и других требований и условий.

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