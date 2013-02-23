Подведены итоги деятельности кокандского Общества инвалидов за 2012 год

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 февраля. /УЗИНФОРМ/. 22 февраля в городе Коканде состоялось заседание "круглого стола" на тему "Деятельность Общества инвалидов и имеющиеся проблемы", которое было нацелено на изучение проблем организации работы Общества инвалидов и их решение.

В ходе мероприятия, организованного по инициативе Фонда Общества инвалидов Республики Узбекистан, разговор шел об имеющихся кадровых недостатках в обществе, а также рассмотрены изменения в уставе организации.

Также отмечена необходимость сотрудничества фонда Общества инвалидов с Комитетом женщин, подчеркнуто, что Комитет женщин будет способствовать развитию сотрудничества между двумя организациями.

В продолжение мероприятия заслушан отчет городского отделения фонда Общества инвалидов о деятельности городского отделения за 2012 год.

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