Семья – главная опора общества

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 февраля. /УЗИНФОРМ/. 23 февраля в Куштепинском районе Ферганской области состоялось заседание "круглого стола" на тему "Крепкие семейные отношения – залог благополучной жизни".

В мероприятии организованном по инициативе районного Комитета женщин и женских крыльев политических партий района, приняли участие представители районного хокимията, фонда "Махалля", научно-практического центра "Семья", специалисты Комитета женщин, активисты сходов граждан махаллей, преподаватели учебных заведений, а также молодежь района.

Цель мероприятия заключалась в пропаганде здорового образа жизни среди молодежи, разъяснении негативных последствий ранних браков и так называемой "массовой культуры".

Участникам мероприятия было рассказано о негативных сторонах массовой культуры, отмечено, что поп-культура отрицательно влияет на мышление молодежи. Также была подчеркнута особая роль семьи в воспитании гармонично развитого поколения.

Вместе с этим, специалисты Комитета женщин разъяснили присутствовавшим негативные последствия ранних и родственных браков, необходимость ведения здорового образа жизни и роль семьи в обществе.

В продолжение беседы также затронута тема доступа современной молодежи к сети Интернет, ее влиянии на поведение и формирование личностных качеств у подрастающего поколения, а также рассмотрены вопросы существующих ограничений в воспитании ребенка и возможные их последствия.

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