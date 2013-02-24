



В Навои создано специальное налоговое управление



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 февраля. /УЗИНФОРМ/. Согласно постановления Президента Узбекистана от 24 января 2013 года №ПП-1910 "О дальнейшем упорядочении механизма расчетов в розничной торговле и сфере услуг" и приказа Председателя налогового комитета Республики за № 38 от 29 января 2013 года "О дальнейшем упорядочении механизма расчетов в розничной торговле и сфере услуг", в составе государственного налогового управления Навоийской области создан отдел по контролю за недопущением обращения наличной иностранной валюты в розничной торговле и сфере услуг, организации краткосрочных проверок на местах сектора данного отдела. Постановлением Президента определены основные задачи созданного специального отдела: осуществление мониторинга и контроля над исполнением субъектами предпринимательства и физическими лицами в розничной торговле и сфере услуг требований законодательства о проведении расчетов на территории Республики Узбекистан;

своевременное выявление, пресечение и предупреждение валютных преступлений и правонарушений при расчетах в розничной торговле и сфере услуг, в том числе посредством механизма контрольных закупок, передача материалов по выявленным фактам нарушений в правоохранительные органы;

создание и ведение единой компьютерной базы данных о выявленных преступлениях и правонарушениях по расчетам в наличной иностранной валюте за товары и услуги на территории Республики Узбекистан;

проведение широкой разъяснительной, профилактической работы среди населения и хозяйствующих субъектов по вопросам недопущения обращения наличной иностранной валюты на территории Республики Узбекистан. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи