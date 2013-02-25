В Дангаринском районе прошла ярмарка вакансий

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 февраля. /УЗИНФОРМ/. 23 февраля в Дангаринском районе Ферганской области прошла ярмарка вакансий, нацеленная на обеспечение занятости населения, особенно женщин и молодежи.

В мероприятии приняли участие свыше 15 предприятий, организаций и учреждений, которые представили соискателям около 200 свободных рабочих мест.

Во главе ярмарки стоял районный центр содействия занятости и социальной защиты населения, специалисты которого в свою очередь давали бесплатные юридические консультации по вопросам трудового законодательства.

В этот день около 40 человек составили трудовые контракты и получили новые рабочие места. Среди них в основном были выпускники профессиональных колледжей. Остальные участники ярмарки свободных рабочих мест получили направления на курсы по обучению различным профессиям.

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