В Узбекистане расширят единую информационную систему Минфина

ТАШКЕНТ, 25 февраля. /УЗИНФОРМ/. Кабинет Министров Узбекистана принял Постановление "О мерах по дальнейшему обновлению и развитию Единой интегрированной информационной системы Министерства финансов Республики Узбекистан" (№ 41 от 14 февраля 2013 года).

Цель документа – дальнейшее совершенствование системы казначейского исполнения Государственного бюджета Республики и обеспечения бесперебойного осуществления казначейских операций, включающих полный охват доходов бюджета, расширение охвата функций по бюджетному планированию и контролю.

Согласно постановлению, в рамках проекта "Реформа управления государственными финансами" с участием Азиатского банка развития создана и функционирует единая интегрированная информационная система Министерства финансов (ЕИИС). В рамках проекта освоено $5,8 млн. из заемных средств АБР.

Для реализации следующих этапов проекта Кабмин поручил Министерству финансов обеспечить выделение в 2013-2014 годах средств из республиканского бюджета на приобретение программного обеспечения и серверного оборудования для единой интегрированной информационной системы Минфина. Также министерству поручено провести до 1 октября тендерные торги на приобретение программного обеспечения и серверного оборудования для ЕИИС.

Правительство разрешило ГУП "Информационно-вычислительный центр Министерства финансов Республики Узбекистан" от имени и за счет Министерства финансов заключать договоры на авторское сопровождение и функциональное расширение программного комплекса "Казначейство" с его разработчиком, без проведения тендерных торгов, до приобретения программного обеспечения для ЕИИС, а также произвести оплату стоимости ранее оказанных услуг по сопровождению программного комплекса "Казначейство".

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