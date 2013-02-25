Президент Узбекистана утвердил ряд соглашений с КНР

ТАШКЕНТ, 25 февраля. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане опубликовано Постановление Президента Ислама Каримова №ПП-1921 от 18 февраля 2013 года, которым глава государства утвердил двусторонние соглашения с КНР, подписанные 6 июня 2012 года в городе Пекине.

Президент, в частности, одобрил два межправительственных соглашения о сотрудничестве в области карантина и защиты растений и в области защиты здоровья животных.

Министерству иностранных дел поручено направить соответствующее уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанных международных договоров. Кабинету Министров и руководителям соответствующих министерств и ведомств поручено после вступления в силу указанных договоров в установленном порядке обеспечить контроль над их выполнением.

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