



Книгу Президента лучше всех знают в мединституте



БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 февраля. /УЗИНФОРМ/. Конкурс на знание книги Президента Узбекистана "Высокая духовность – непобедимая сила" завершился в минувшую субботу в Бухаре победой команды "Ифтихор" Бухарского государственного медицинского института. Смотр-конкурс среди студентов вузов области проводится в целях изучения книги Ислама Каримова областным хокимиятом и областным отделением ОДМ "Камолот". Участники продемонстрировали широкие знания осуществляемых в стране реформ, а также сущность и содержание основных идей, выдвинутых автором. Кроме того, рассказали о работе, проводимой в их вузе по изучению данного произведения. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи