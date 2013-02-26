"Борьба против распространения наркотических средств среди молодежи"

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 февраля. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 26 февраля в Фуркатском районе Ферганской области состоялось мероприятие, организованное по инициативе районного отдела внутренних дел.

В мероприятии приняли участие сотрудники УВД области, врачи наркологического диспансера, Центра по борьбе против СПИДа, активисты молодежных движений, ученики и преподаватели профессиональных образовательных учреждений.

В процессе мероприятия его участникам дана информация об осуществляемой в области борьбе правоохранительных органов против торговли и распространения наркотиков, плачевных результатах употребления и продажи наркотических средств, а также о риске заболевания СПИДом от наркотиков.

В заключение мероприятия был продемонстрирован фильм под названием "В сетях смерти", рассказывающий о негативных последствиях наркомании.

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