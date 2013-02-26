В Самарканде прошла научно-практическая конференция

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 февраля. /УЗИНФОРМ/. В Самаркандском институте экономики и сервиса 26 февраля завершилась научно-практическая конференция на тему "Проблемы совершенствования экономики и инновационной деятельности в обеспечении благоустройства и процветания".

Организатором мероприятия выступила школа экономики при СамИЭС. В нем приняли участие ученые и специалисты местных вузов и других областей, а также профессоры и преподаватели СамИЭС.

На конференции были заслушаны доклады по теоретическим и методическим проблемам развития экономики в обеспечении благоустройства и процветания, а также по проблемам инновационного развития в сфере оказания услуг, оценке экономической эффективности инвестиционной деятельности, проблемам бухгалтерского учета и аудита.

В продолжение конференции были проведены мастер-классы.

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