В ферганском ЦПГИ подвели итоги зимнего сезона

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 марта. /УЗИНФОРМ/. 5 марта в здании офисе ферганского областного Центра поддержки гражданских инициатив прошло собрание всех членов организации, волонтеров, представителей женского комитета, общественного движения молодежи "Камолот" и Ферганского государственного университета. На совещании директор ЦПГИ Б. Мирзаев подвел итоги сезона и рассказал о перспективах и задачах, поставленных перед центром.

В частности, Биродар Хаитбаевич проинформировал о широкой информационной кампании, приведшей к стремительному росту популярности бесплатного "телефона доверия" при Центре деловой и социальной активности женщин. Кроме того, были проведены семинары и тренинги для социально-уязвимых женщин с целью расширения их экономического потенциала, была организована психологическая и юридическая консультация для женщин, попавших в кризисную ситуацию.

- Немаловажным фактором является всесторонняя поддержка наших проектов со стороны зарубежных партнеров, в первую очередь, Евросоюза, Латвийского женского ресурсного центра "Марта" и других, - отметил Б. Мирзаев.

Среди задач, которые необходимо достичь в этом году, особо отмечены следующие: открытие ресурсного центра для сотрудников махаллинских комитетов по вопросам продвижения социальных, духовных и экономических прав женщин, налаживание системы обучения для сотрудников махаллей и первичных организаций Комитета женщин и ОДМ "Камолот", а также разработка плана совместной работы для ЦПГИ и заинтересованных структур в городе Фергана.

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