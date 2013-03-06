В честь женщин

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 марта. /УЗИНФОРМ/. В Иштиханском районе Самаркандской области 5 марта состоялось духовно-просветительское мероприятие на тему "Пока есть женщина, в мире всегда будет спокойно", посвященное Международному женскому дню 8 марта.

В мероприятии, организованном районным хокимиятом, при содействии женских крыльев районных политических партий, приняли участие сотрудницы районных предприятий, учреждений и организаций, активистки политических партий, махаллей и представители Комитета женщин района.

Мероприятие началось со стихов, воспевающих женщин. Все присутствующие женщины были поздравлены с Международным женским днем. Отмечена весомая роль женщин в развитии государства, а также в процветании и благоустройстве современного общества. Участницам мероприятия были вручены верительные грамоты, подарки и цветы.

После этого началась творческая часть мероприятия, в процессе которой ученики общеобразовательной школы №39 Иштиханского района продемонстрировали сценические показы и концертные выступления, посвященные женскому празднику.

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