"Национальная одежда – зеркало нации"

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 марта. /УЗИНФОРМ/. Под таким девизом 5 марта завершился традиционный фестиваль, организованный в городе Маргилане Ферганской области Узбекистана в честь праздника Навруз. В организованном городским хокимиятом совместно с отделением ОДМ "Камолот" мероприятии участвовали ремесленники и мастера золотошвейных изделий, предприниматели и талантливая молодежь из Риштанского, Кувинского районов, города Коканда и Маргилана.

Они представили гостям фестиваля образцы своих работ, национальные одеяния узбекского народа и жителей Ферганской области.

Участники торжественного мероприятия высоко оценили сшитые одежды из таких тканей как адрас и атлас, а также достойно приняли образцы национальных одежд, изготовленных студентами колледжа национального ремесленничества города Маргилана.

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