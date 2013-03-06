В Самарканде прошла "Конференция талантливых девочек"

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 марта. /УЗИНФОРМ/. В городе Самарканде 5 марта прошла "Конференция талантливых девочек", организованная по инициативе городского Кенгаша ОДМ "Камолот".

В ней приняли участие девочки, учащиеся учреждений среднеспециального и профессионального образования, высших учебных заведений, а также молодые представительницы третьего сектора.

В процессе конференции ее участницы поделились своими достижениями в различных сферах науки, общественной деятельности, творчества и искусства, а также малого бизнеса.

Участницы мероприятия также были поздравлены с наступающим Международным женским днем.

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