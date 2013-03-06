Узбекистан и Южная Корея согласовали график контактов

ТАШКЕНТ, 6 марта. /УЗИНФОРМ/. Текущее состояние и перспективные направления развития узбекско-южнокорейских отношений обсуждались на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея Чон Дэ Ванном, который сегодня был принят в Министерстве иностранных дел Узбекистана.

Стороны, в частности, рассмотрели ход реализации подписанных двусторонних соглашений и достигнутых договоренностей в рамках Государственного визита Президента Узбекистана Ислама Каримова в Республику Корея 19-21 сентября 2012 года.

На встрече также состоялся обмен мнениями по графику межгосударственных встреч на различных уровнях, проведению очередных политических консультаций, заседаний Комитета по сотрудничеству в торгово-экономической сфере, других совместных институтов Узбекистана и Южной Кореи.

Напомним, по итогам сентябрьского визита Президента Узбекистана в Сеул подписаны Совместное заявление глав государств, соглашения о сотрудничестве в правовой сфере, в области туризма и финансов, а также солидный пакет контрактов на сумму более $5 млрд., из которых более $3 млрд. – прямые южнокорейские инвестиции.

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