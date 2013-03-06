Интернет-тариф для провайдеров в Узбекистане снижен на 6%

ТАШКЕНТ, 6 марта. /УЗИНФОРМ/. Национальный оператор телекоммуникаций Узбекистана "Узбектелеком" объявил об очередном снижении тарифа на доступ к внешнему интернет-каналу для провайдеров. С 26 февраля он установлен на уровне $383,79 за 1 Мбит/с, что на 6,26% ниже предыдущего тарифа ($409,44).

Таким образом, это уже второе в 2013 году снижение тарифа на доступ к глобальной сети, который с начала года подешевел на 9,11%. В минувшем году стоимость трафика для Интернет-провайдеров Узбекистана была снижена на 20,18%, а в 2011 году – 37,69%.

Динамика снижения Интернет-тарифов АК "Узбектелеком" в 2011-2012 годах:

№ Дата Тариф, долл. за 1 Мбит/с Темп снижения, % Начало 2011 года 849 - 1 Февраль 755 11,07 2 2 июля 705 6,62 3 12 июля 688 2,41 4 15 августа 665 3,34 5 20 сентября 632 4,96 6 2 ноября 573 9,34 7 25 ноября 550 4,01 8 10 декабря 529 3,82 9 20 января 2012 года 500 5,48 10 2 февраля 495 1,00 11 13 апреля 475 4,04 12 30 апреля 457 3,79 13 21 мая 442 3,28 14 27 ноября 426 3,62 15 29 ноября 422,27 0,88 16 30 января 2013 года 409,44 3,04 17 26 февраля 383,79 6,26

По данным "Узбектелекома", за последние три года тарифы были снижены с $1510 до $409, став дешевле более чем в три раза.

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