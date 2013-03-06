Будущих педагогов поздравили с праздником 8 марта

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 марта. /УЗИНФОРМ/. 5 марта в Хатырчинском колледже, который готовит будущих педагогов и работников бытового обслуживания, состоялся большой праздник, посвященный 8 марта.

Заместитель хокима области, председатель Комитета женщин Анора Бобомуродова и другие гости поздравили участников праздничного мероприятия с весенним праздником, пожелав учащимся, педагогам, родителям всех благ. От имени хатырчинок выступила заместитель хокима района Мехринисо Пардаева. Коллективы художественной самодеятельности колледжа и общеобразовательной школы №10 подарили присутствующим творческие номера.

Гости с интересом познакомились с внеклассной работой колледжа, посетили занятия кружков, в которых обучают азам ведения домашнего хозяйства, кулинарии и рукоделию.

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