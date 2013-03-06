В Навои прошло торжественное собрание

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 марта. /УЗИНФОРМ/. 6 марта во дворце культуры "Фархад" города Навои состоялось торжественное собрание общественности области, посвященное Международному женскому дню - 8 марта.

В большом концертном зале Дворца собрались женщины - передовики производства, бизнесмены, домохозяйки, работницы сельского хозяйства, врачи, учителя, представители областного, городских и районных администраций, политических партий и общественных организаций.

С докладом "Роль женщины в строительстве демократического общества в Узбекистане" выступил хоким Навоийской области,Узбекистана сенатор Эркинжон Турдимов. Он поздравил всех женщин региона с Международным праздником 8 марта и пожелал им здоровья, семейного счастья и благополучия.

Группа женщин, наиболее отличившихся в производственной и общественной деятельности, была награждена "Почетными грамотами" областного Кенгаша народных депутатов, Всем приглашенным на торжественное собрание женщинам были вручены цветы и праздничные подарки.

Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом, подготовленным деятелями искусства области.

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