Семейное предприятие – фундамент крепкой семьи

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 марта. /УЗИНФОРМ/. "Круглый стол" по развитию семейного бизнеса прошел в понедельник в конференц-зале Наманганского областного совета профессиональных союзов. Организатором мероприятия выступила Либерально-демократическая партия Узбекистана.

Среди участников – деловые люди, причем много женщин, активисты партии, члены Сената, депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, областного и районных Советов народных депутатов – члены фракций ЛДП, представители налогового и таможенного управлений, Торгово-промышленной палаты Узбекистана.

Перед началом работы "круглого стола" "Семейное предприятие – фундамент крепкой семьи" его участники могли ознакомиться с образцами продукции наманганских предпринимателей и ремесленников. Экспозиция показала большой потенциал малого и семейного бизнеса в удовлетворении запросов населения.

С докладом по повестке дня выступил председатель Исполнительного комитета Политсовета ЛДП Узбекистана Мухаммадюсуф Тешабаев. В частности, он остановился на некоторых особо важных статьях Закона "О семейном предприятии", отметив его роль в развитии семейного бизнеса, а также взаимодействии с профсоюзными организациями в защите прав и интересов предпринимателей и наемных работников.

В последующей дискуссии выступили депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса от ЛДП Узбекистана Равшанжон Аскаров, заместитель хокима области по вопросам экономического и социального развития Хамид Джалалов, представитель Омбудсмана по Наманганской области Олимжон Нуритдинов и другие.

В заключение участники "круглого стола" получили ответы на интересующие их вопросы.

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