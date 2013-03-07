В Навои прошел семинар-тренинг для активистов махаллинских комитетов

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 марта. /УЗИНФОРМ/. 6 марта в Навои прошел семинар-тренинг для активистов махаллинских комитетов города на тему "Актуальные задачи повышения правовой культуры и профессиональных знаний активов сходов граждан махаллей", который был организован Навоийским региональным отделением Независимого института по мониторингу формирования гражданского общества.

Семинар-тренинг проводился в форме интерактивных занятий и дискуссий, на которых его участники обсудили вопросы организации и повышения эффективности деятельности органов самоуправления граждан, необходимости более тесного сотрудничества общественных институтов с государственными органами.

В работе семинара принял участие депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Фахриддин Солиев. Он подробно рассказал о новых законопроектах "Об органах самоуправления граждан" и "О выборах председателя (аксакала) схода граждан и его советников", которые приняты в первом чтении нижней палатой парламента.

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