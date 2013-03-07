В Намангане прошел торжественный прием в честь 8 марта

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 марта. /УЗИНФОРМ/. В преддверии Международного женского дня в Наманганском областном театре музыкальной драмы и комедии имени Алишера Навои вчера состоялся торжественный прием для женщин. Среди них были отличившиеся работницы различных сфер деятельности.

С праздником весны всех представительниц прекрасной половины жителей области поздравили заместитель хокима области Хабибулло Маткаримов и заместитель хокима области, председатель областного Комитета женщин Манзура Азизова.

В своих выступлениях они отметили, что сегодня женщина является не только хранительницей домашнего очага, но и играет важную роль в социально-политической жизни страны, проявляя себя во всех сферах деятельности и добиваясь больших успехов.

Также перед гостями мероприятия выступила победительница конкурса на премию имени Зульфии Мехриноз Аббосова.

Ряд женщин за вклад в развитие социально-политической жизни области были отмечены Почетными грамотами хокима области.

После официальной части был дан концерт, подготовленный артистами театра и студентами Наманганского колледжа искусств.

После концерта торжество перенеслось в ресторан "Шодиена", где женщин за красивыми праздничными столами поздравил хоким области Баходир Юсупов. Здесь также была подготовлена развлекательная программа, прекрасный выбор блюд, а под конец мероприятия всем женщинам вручили ценные подарки.

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