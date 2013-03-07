На пути благородных дел

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 марта. /УЗИНФОРМ/. 7 марта в Навоийском технико-экономическом колледже прошло мероприятие, посвященное 18-летию со дня образования Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат" ("Справедливость").

В работе собрания приняли участие председатель областного Кенгаша СДП "Адолат" Хамид Жумаев, депутат областного Кенгаша, сенатор Гулчехра Сатторова, активисты партии, преподаватели и учащиеся колледжа.

В своем выступлении партийный лидер Хамид Жумаев рассказал о деятельности областной партийной организации, насчитывающей в своих рядах более 3200 членов, за прошедшие годы, о программных планах на будущее. Было объявлено, что в целях еще более тесного сближения с населением партийный орган планирует учредить специальные стипендии по номинации "Стипендия СДП "Адолат" для отличников и активистов" для учащихся профессиональных колледжей, премии для схода самоуправления граждан в сельской местности в номинациях "Самое образцовое подворье", "Самая образцовая улица" и другие.

На собрании в торжественной обстановке были вручены партийные билеты молодым, вновь принятым в ряды СДП "Адолат", членам партии.

В связи со знаменательной датой группа активистов награждена Почетными грамотами областной партийной организации.

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