В Учкуприке прошла акция во благо окружающей среды

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 марта. /УЗИНФОРМ/. 7 марта на территории схода граждан "Истикбол" Учкуприкского района Ферганской области состоялось мероприятие на тему: "Один человек – один саженец" в рамках месячника по благоустройству населенных пунктов страны "Мой дом – Узбекистан".

Организатором мероприятия выступил Форум социально-ответственных граждан Узбекистана, при содействии местных активистов. Цель акции заключалась в благоустройстве, очищении и украшении населенных пунктов.

В мероприятии приняли участие представители общественного фонда "Махалля", активисты схода граждан, студенческая молодежь, сотрудники районного Комитета женщин и другие.

Организаторы акции отметили, что нельзя быть равнодушными к судьбе района, любого населенного пункта, необходимо принимать активное участие в деятельности во благо страны и будущих поколений.

Затем в соответствии с разработанным планом благоустройства данной территории было высажено около 50 деревьев и кустарников. Озеленение проводилось в первую очередь там, где это действительно необходимо.

Как известно, с 20 февраля ННО "Форум социально-ответственных граждан Узбекистана" в рамках месячника по благоустройству населенных пунктов страны проводит серию акций - "Светлые улицы", "1000 почестей пожилым людям", "Один человек – один саженец".

В ходе мероприятия выступившие отметили, что такие понятия как социальное партнерство и социальная ответственность должны отражаться во всех сферах жизни. В настоящее время жители Узбекистана стали осознавать важность фактора социальной ответственности граждан. Развитие и поддержка плодотворных партнерских отношений на принципах доверия, обмена знаниями и совместной деятельности – основополагающеий принцип деятельности Форума социально-ответственных граждан Узбекистана. Традиции, обычаи, национальная самобытность, труд во благо объединяет людей.

Также в ходе мероприятия состоялась концертная программа.

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