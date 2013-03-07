



Посол Казахстана был принят в МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 7 марта. /УЗИНФОРМ/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана Борибай Жексембин 7 марта был принят в Министерстве иностранных дел Узбекистана. На встрече обсуждались текущие вопросы узбекско-казахстанских отношений, развития договорно-правовой базы, взаимодействия в рамках международных организаций, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства. Напомним, в минувшем месяце казахстанский посол дважды посещал МИД Узбекистана – 18 февраля и в рамках межмидовских политконсультаций 26-27 февраля. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи