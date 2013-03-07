"На перекрестке" в Лондоне

"На перекрестке" в Лондоне07.03.2013 21:25
НОВОСТИ В МИРЕ, 7 марта. /УЗИНФОРМ/. С 4 марта в знаменитом аукционном доме Sotheby’s в Лондоне впервые функционирует выставка-продажа современного искусства стран Центральной Азии и Кавказа "На перекрестке".
Среди 50 представленных работ - картины узбекских художников, таких как Рахим Ахмедов, Джамал Усманов, Мурад Карабаев, Александр Барковский. Стоит отметить, что представленные картины были представлены уже не раз .
Данная выставка объединяет художников и служит местом для обмена мнениями. Все картины разнообразны и несут в себе определенный почерк художника, отображающие различные регионы.
Выставка продлится до 12 марта.
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