"На перекрестке" в Лондоне

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 марта. /УЗИНФОРМ/. С 4 марта в знаменитом аукционном доме Sotheby’s в Лондоне впервые функционирует выставка-продажа современного искусства стран Центральной Азии и Кавказа "На перекрестке".

Среди 50 представленных работ - картины узбекских художников, таких как Рахим Ахмедов, Джамал Усманов, Мурад Карабаев, Александр Барковский. Стоит отметить, что представленные картины были представлены уже не раз .

Данная выставка объединяет художников и служит местом для обмена мнениями. Все картины разнообразны и несут в себе определенный почерк художника, отображающие различные регионы.

Выставка продлится до 12 марта.

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