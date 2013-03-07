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Ислам Каримов поздравил женщин Узбекистана
07.03.2013 21:43

ТАШКЕНТ, 7 марта. /УЗИНФОРМ/. Президент Ислам Каримов поздравил женщин Узбекистана с Международным женским днем – 8 марта.

"Известно, что уровень культурного и духовного развития любой страны во многом определяется отношением государства и общества к женщинам, их правам, защите их жизненных интересов", говорится в поздравлении главы государства.

С его слов, в Узбекистане всегда с благодарностью отмечают ни с чем не сравнимый вклад наших женщин в дальнейшее развитие и процветание независимого государства, в достижение поставленных высоких целей. "Мы восхищаемся нашими женщинами за присущие им издревле такие качества, как трудолюбие, великодушие, доброта, благородство, умение быть истинными хранительницами домашнего очага, и всегда считаем себя в неоплатном долгу перед ними".

В Узбекистане женщины плодотворно трудятся в законодательных и исполнительных органах власти, негосударственных организациях и общественных структурах, в промышленности и сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, науке, культуре и других сферах. Особенно ценится выдающуюся роль женщин в реализации получивших признание во всем мире таких уникальных программ, как Национальная программа по подготовке кадров и "Здоровая мать – здоровый ребенок".

Президент привел ряд показателей, демонстрирующих роль и статус женщин в узбекском обществе. Так, около 50% занятых во всех отраслях экономики и в социальной сфере Республики составляют женщины.

В 2013 году почти 60% средств Государственного бюджета будет направлено на развитие социальной сферы, намечено повышение в среднем на 23% размеров заработной платы, пенсий, пособий и стипендий, что, несомненно, станет еще одним важным шагом в обеспечении роста благосостояния населения страны.

В программе "Год благополучия и процветания" нашли отражение такие приоритетные задачи, как укрепление института семьи, роли и статуса женщин в обществе, создание условий для проявления и реализации их способностей и потенциала, повышения занятости, особенно в сельской местности, развитие семейного бизнеса и надомного труда, широкое привлечение женщин к предпринимательской деятельности, в том числе путем выделения им кредитов.

Предусмотрено строительство новых современных производственных предприятий, образовательно-воспитательных учреждений, объектов здравоохранения, культуры и искусства, сферы услуг, спортивных сооружений, коммуникационных сетей, возведение новых жилых домов, в том числе 10 тысяч домов на селе по типовым проектам, проведение огромной благоустроительной работы.

В целях облегчения домашних забот женщин намечается увеличение в 1,3 раза объемов потребительских кредитов для приобретения бытовой техники и других товаров длительного пользования отечественного производства.

"Сегодня, в этот праздничный день считаю для себя большой честью выразить вам огромное уважение и признательность от имени всех соотечественников, всего народа за ваши прекрасные качества и благородные устремления, неоценимые заслуги в дальнейшем укреплении царящих в нашей стране мира и спокойствия, атмосферы добра и любви, дружбы и согласия, воспитании наших детей здоровыми, гармонично развитыми личностями", подчеркнул Ислам Каримов.

В заключение глава государства еще раз искренне поздравил всех женщин с праздником, пожелав их домам семейное тепло, благополучие, мир и достаток, а им самим – счастье, удачи, здоровья, красоты и любви.

УЗИНФОРМ

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