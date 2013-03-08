В ферганской библиотеке провели заседание клуба английского языка

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 марта. /УЗИНФОРМ/. 6 марта в зале иностранной литературы ферганского областного информационно-библиотечного центра состоялось праздничное заседание дискуссионного клуба.

На нем участниц и руководителя клуба, заведующую зала Ильфиру Курбанову поздравили с наступающим праздником женщин, вручили памятные подарки и пригласили на приятное чаепитие.

Стоит отметить, что дискуссионный клуб был организован по инициативе пользователей зала иностранной литературы ферганского областного информационно-библиотечного центра. Здесь собираются все желающие изучать английский язык, развить разговорную речь, посмотреть художественные, исторические, научно-популярные фильмы и обсудить их.

На заседаниях дискуссионного клуба участники говорят исключительно на английском языке. Здесь они делятся своим мнением об Англии, США, образовании, экономике, экологии, о себе и своих родителях. Все это развивает познавательную активность.

В завершение праздничного заседания участники клуба обговорили тему, которую необходимо подготовить к следующему собранию.

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