Внимание королевам спорта

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 марта. /УЗИНФОРМ/. 7 марта, в преддверии Международного женского праздника, 5948 девочек Навоийской области получили в подарок от главы государства комплекты спортивной одежды. Подарки от Президента Узбекистана были вручены девочкам в возрасте от 6 до 18 лет, которые систематически занимаются спортом в различных спортивных секциях.

Торжественное вручение подарков для 1098 королев спорта города Навои прошло в новом спортивном комплексе "Ешлик" ("Юность") и в зале навоийской городской школы борьбы.

Хоким области, сенатор Эркинжон Турдимов отметил важность спорта в воспитании гармонично развитого поколения, пожелал спортсменкам успехов в достижении поставленных высот. Подарки от Президента одними из первых получили девчата из малообеспеченных семей и воспитанницы детского дома милосердия "Мехрибонлик уйи". В церемонии вручения подарков от Президента приняли участие руководители областной и городской администраций, ветераны спорта, представители государственных и общественных организаций.

Будущие чемпионки поблагодарили Президента страны за оказанное внимание и заботу. Выступления гимнасток, вокальных и хореографических коллективов добавили еще больше яркости и тепла в праздничную атмосферу церемонии.

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