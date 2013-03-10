В целях развития семейного бизнеса

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 марта. /УЗИНФОРМ/. В городе Коканде 9 марта прошла беседа за "круглым столом", организованная по инициативе городского хокимията, при содействии Торгово-промышленной палаты и городского Кенгаша Либерально-демократической партии Узбекистана.

В мероприятии, посвященном развитию семейных предприятий, приняли участие местные предприниматели, сотрудники банковских учреждений, ННО, а также представители общественных организаций и фонда "Махалля".

На встрече участники говорили об особом внимании, уделяемом развитию малого бизнеса и частного предпринимательства, обеспечении благополучной жизни граждан и укреплении семей. Также было отмечено, что достаточное внимание уделяется и совершенствованию законодательных актов, регламентирующих развитие третьего сектора, созданию благоприятной деловой среды, оказанию финансовой помощи семейному предпринимательству.

В процессе встречи его участники обсудили предписания Закона Республики Узбекистан "О семейном предпринимательстве", обменялись мнениями по поводу повышения эффективности его реализации, рассмотрели пути дальнейшего развития семейного бизнеса, а также обеспечения занятости молодежи.

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