Денежные переводы из России в Узбекистан в 2012 году выросли на 33%11.03.2013 10:31
НОВОСТИ В МИРЕ, 11 марта. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан по-прежнему является лидером по объему денежных переводов физических лиц из России в страны мира. Такие данные опубликовал Центральный банк РФ по итогам 2012 года.
Так, за отчетный период в Республику Узбекистан физическими лицами из РФ были переведены денежные средства в размере $5,693 млрд., что на 33,1% больше по сравнению с 2011 годом ($4,276 млрд.). При этом средняя сумма одной операции по итогам четырех кварталов минувшего года составила $466 по сравнению с $523 годом ранее.
Динамика денежных переводов физическими лицами из РФ в Узбекистан в 2011-2012 гг.
|Отчетный период
|Общая сумма переводов, млн. долл.
|Средняя сумма операции, долл.
|2011
|2012
|Динамика
|2011
|2012
|Динамика
|1 квартал
|564
|828
|46,8%
|475
|392
|-17,5%
|2 квартал
|1 069
|1 277
|19,5%
|504
|412
|-18,3%
|3 квартал
|1 512
|1 976
|30,7%
|564
|582
|3,2%
|4 квартал
|1 130
|1 613
|42,7%
|516
|446
|-13,6%
|Итого
|4 276
|5 693
|33,1%
|523
|466
|-10,9%
Всего в страны СНГ из России в 2012 году было переведено $19,205 млрд. (рост на 20%). Доля Узбекистана в этом объеме составила 29,6% (против 26,7% в предыдущем году).
Как отмечает ЦБ РФ, данная статистика учитывает трансграничные безналичные перечисления физических лиц резидентов и нерезидентов (в пользу физических лиц-резидентов и нерезидентов), осуществленные с открытием и без открытия счета через кредитные организации, включая переводы, осуществленные через системы денежных переводов. К системам денежных переводов относятся: Anelik, BLIZKO, Coinstar Money Transfer, Contact, InterExpress, Migom, MoneyGram, PrivatMoney, UNIStream, Western Union, АзияЭкспресс, АЛЛЮР, Блиц, Быстрая Почта, Золотая Корона, ЛИДЕР, Почта России, Faster, Caspian Money Transfer.
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