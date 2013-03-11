Денежные переводы из России в Узбекистан в 2012 году выросли на 33%

НОВОСТИ В МИРЕ, 11 марта. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан по-прежнему является лидером по объему денежных переводов физических лиц из России в страны мира. Такие данные опубликовал Центральный банк РФ по итогам 2012 года.

Так, за отчетный период в Республику Узбекистан физическими лицами из РФ были переведены денежные средства в размере $5,693 млрд., что на 33,1% больше по сравнению с 2011 годом ($4,276 млрд.). При этом средняя сумма одной операции по итогам четырех кварталов минувшего года составила $466 по сравнению с $523 годом ранее.

Динамика денежных переводов физическими лицами из РФ в Узбекистан в 2011-2012 гг.

Отчетный период Общая сумма переводов, млн. долл. Средняя сумма операции, долл. 2011 2012 Динамика 2011 2012 Динамика 1 квартал 564 828 46,8% 475 392 -17,5% 2 квартал 1 069 1 277 19,5% 504 412 -18,3% 3 квартал 1 512 1 976 30,7% 564 582 3,2% 4 квартал 1 130 1 613 42,7% 516 446 -13,6% Итого 4 276 5 693 33,1% 523 466 -10,9%

Всего в страны СНГ из России в 2012 году было переведено $19,205 млрд. (рост на 20%). Доля Узбекистана в этом объеме составила 29,6% (против 26,7% в предыдущем году).

Как отмечает ЦБ РФ, данная статистика учитывает трансграничные безналичные перечисления физических лиц резидентов и нерезидентов (в пользу физических лиц-резидентов и нерезидентов), осуществленные с открытием и без открытия счета через кредитные организации, включая переводы, осуществленные через системы денежных переводов. К системам денежных переводов относятся: Anelik, BLIZKO, Coinstar Money Transfer, Contact, InterExpress, Migom, MoneyGram, PrivatMoney, UNIStream, Western Union, АзияЭкспресс, АЛЛЮР, Блиц, Быстрая Почта, Золотая Корона, ЛИДЕР, Почта России, Faster, Caspian Money Transfer.

УЗИНФОРМ