В Узбекистане регламентирован порядок завоза и транзита товаров

ТАШКЕНТ, 11 марта. /УЗИНФОРМ/. Кабинет Министров Узбекистана принял Постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию регулирования перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики Узбекистан" (№63 от 4 марта 2013 года).

Документ направлен на повышение достоверности информации о завозимых товарах на территорию Узбекистана, обеспечение прозрачности таможенных процедур, создание благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности, а также предотвращение незаконного перемещения товаров и контрафактной продукции по территории Республики.

Постановлением утверждены и с 1 апреля 2013 года вводятся в действие перечни документов и сведений, представляемых перевозчиками органам государственной таможенной службы при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики Узбекистан воздушным, железнодорожным, автомобильным и водным транспортом.

Как отмечается в правительственном решении, орган государственной таможенной службы не вправе требовать от перевозчика представления иных сведений или документов, кроме тех, которые определены международными договорами и законодательством Республики Узбекистан.

При наличии документов на иностранных языках, органы государственной таможенной службы имеют право потребовать представления их в переводе на государственный или русский язык, с заверением перевозчиком.

Кабинет Министров уполномочил ГТК в случае выявления несоответствия сведений, содержащихся в представленных перевозчиком документах, фактически перевозимым товарам и транспортным средствам, принимать в отношении этих товаров и транспортных средств меры в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

Кроме того, при недостаточности сведений, содержащихся в представленных перевозчиком документах, ГТК может проводить дополнительный таможенный контроль товаров и транспортных средств в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

Министерству иностранных дел поручено уведомить дипломатические представительства и консульские учреждения, аккредитованные в Республике Узбекистан, о положениях настоящего постановления.

Напомним, 29 января 2013 года было принято Постановление Президента Узбекистана №ПП-1913, согласно которому, с 1 апреля 2013 года перевозчики, осуществляющие ввоз либо транзит товаров через таможенную границу Республики Узбекистан, обязаны представлять таможенным органам в местах пересечения границы сведения о перемещаемых товарах, включая их наименование, количество, вес и стоимость грузов, а также их коды в соответствии с гармонизированной системой описания и кодирования товаров.

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