



Последовательница Зульфии



САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 марта. /УЗИНФОРМ/. В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова среди одаренных девочек Самаркандской области студентка Самаркандского педагогического колледжа К.Суярова удостоена Государственной премии имени Зульфии за 2013 год. Получившая Государственную премию по направлению культуры К.Суярова активно занимается плаванием. Она заняла 3-е место в чемпионате Узбекистана по дуатлону, первые места по триатлону на чемпионатах страны, состоявшихся в городах Навои и Термез. На международных состязаниях в городе Ташкенте К.Суярова удостоена звания "Сув париси" ("Русалка"). УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи