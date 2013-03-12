



В столице прошла районная ярмарка вакансий



ТАШКЕНТ, 12 марта. /УЗИНФОРМ/. 11 марта в махалле "Ильгор" Шайхантахурского района города Ташкента для всех, кто ищет подходящую работу, прошла ярмарка труда. В рамках ярмарки более десяти организаций и предприятий предложили различные рабочие места. В основном посетителями стали учащиеся профессиональных колледжей и лицеев. Было отмечено, что на территории района расположено 49 махаллей и 9 профессиональных колледжей, окончив которые ребята смогут, получив информацию, поступать в вузы. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи