В столице прошла районная ярмарка вакансий

В столице прошла районная ярмарка вакансий12.03.2013 10:22
ТАШКЕНТ, 12 марта. /УЗИНФОРМ/. 11 марта в махалле "Ильгор" Шайхантахурского района города Ташкента для всех, кто ищет подходящую работу, прошла ярмарка труда.
В рамках ярмарки более десяти организаций и предприятий предложили различные рабочие места. В основном посетителями стали учащиеся профессиональных колледжей и лицеев.
Было отмечено, что на территории района расположено 49 махаллей и 9 профессиональных колледжей, окончив которые ребята смогут, получив информацию, поступать в вузы.
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