В Кувасае помогут людям с ограниченными возможностями открыть свое дело

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 марта. /УЗИНФОРМ/. В городе Кувасае 11 марта состоялось мероприятие на тему "Изучаем методы вышивки и шитья", проведенное в рамках проекта "Изучение вышивки и шитья для детей с ограниченными возможностями", который финансирован общественным фондом при Олий Мажлисе Узбекистана.

Цель мероприятия заключалась в повышении правовых знаний и навыков шитья детей с ограниченными возможностями, решивших начать свое дело, консультировании их в организации предпринимательской деятельности.

Тренеры по вышиванию и шитью рассказали участникам о методах вышивания, кройки и шитья, пути открытия и ведения своего дела, осветили вопросы получения льготных кредитов в коммерческих банках и реализации своих бизнес-идей.

В мероприятии также приняли участие представители областного общества слепых.

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