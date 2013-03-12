В андижанском Гулябаде идет субботник

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 марта. /УЗИНФОРМ/. В городке Гулябад Андижанского района быстрыми темпами идет подготовка к празднованию весеннего праздника Навруз.

В рамках этих торжеств хоким района У. Исомиддинов посетил несколько малообеспеченных семей, двум из них были подарены коровы. В гулябадской школе №32 к 21 марта завершается капитальный ремонт спортивного зала, что, несомненно, обрадует молодежь, живущую в соседних махаллях.

Кроме того, вчера завершился футбольный турнир между школьными командами городка, победители – ученики вышеназванной школы - получили в подарок барашка, который вечером превратился в вкусный плов для всех юных спортсменов Гулябада и их родителей.

- Мы каждый день после уроков сажаем во дворе школы или на дорогах саженцы цветов, молодые деревья, подметаем улицы, убираем мусор – словом, вносим посильный вклад в благоустройство нашего городка, - рассказывает о своих мартовских буднях активистка местного "Камолота" Одинахон Ражжабова.

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