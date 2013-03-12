



Выставка национальных тюбетеек



САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 марта. /УЗИНФОРМ/. В галерее изобразительного искусства "Чорсу" города Самарканда на днях состоялась выставка под названием "Накшин дуппилар сехри" ("Магия узорных тюбетеек"). На мероприятии, организованном по инициативе Самаркандского государственного музея-заповедника, были выставлены тюбетейки из самых различных городов и районов страны, вышитые мастерами, которые занимаются данным ремеслом на протяжении нескольких поколений. Особый интерес у посетителей выставки вызвали тюбетейки Ферганской долины, Кашкадарьинской, Бухарской и Ташкентской областей Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи