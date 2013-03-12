В Ташкенте состоялся концерт студии Сергея Злотникова

ТАШКЕНТ, 12 марта. /УЗИНФОРМ/. В Ташкентском цирке 10 марта состоялся показательно-соревновательный отчетный концерт известного хореографа Сергея Злотникова.

В танцевальной битве приняли участие танцоры разных возрастов, занимающиеся в студии С.Злотникова "2D" от одного месяца до нескольких лет.

Мероприятие состояло из двух частей: конкурс между танцорами разных танцевальных школ и показательные выступления. Каждый номер удивлял зрителей своей массовостью и оригинальностью.

В битве принимали участие ребята, прошедшие отборочный этап, который проходил 9 марта в школе танцев "Zlotnikov Dance Centre". В тот же день были организованы мастер-классы от танцоров из Алматы. Так, в направлении Hip-hop мастер-класс провела Асия Айешова, в направлении Krump и Popping – Газиз Малибеков.

Победители танцевального батла в каждой номинации выиграли путевку в танцевальный лагерь "Tashkent Dance Camp II".

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